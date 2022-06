A los 65 años falleció Julee Cruise

Julee Cruise, cantante recordada principalmente por su trabajo junto a David Lynch y Angelo Badalamenti, ha fallecido a los 65 años. La artista, quien fuera la voz principal de la icónica canción “Falling” presente en la serie “Twin Peaks“, también trabajó en el soundtrack de “Blue Velvet“, otra de las grandes obras del director. La noticia de su fallecimiento fue entregada por su esposo a través de un posteo en un grupo de Facebook sobre de The B-52’s, donde la vocalista fue parte entre los años 1992 a 1999.

“Me despedí de mi esposa, Julee Cruise, hoy. Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella está en paz. Habiendo tenido una carrera musical tan variada, a menudo decía que el tiempo que pasó como parte de The B-52’s fue el momento más feliz de su vida como artista. Ella les estará eternamente agradecida. Cuando se acercó al micrófono por primera vez con Fred y Kate, dijo que era como unirse a The Beatles. Ella los amará siempre y nunca olvidará sus viajes juntos alrededor del mundo. Descansa en paz, mi amor“, dice su marido Edward Grinnan en el comunicado.

Junto a su trabajo con aquella banda, Cruise también fue parte de la banda sonora de “Blue Velvet” (1986) con la canción “Mysteries Of Love“, así como también de otras canciones en el soundtrack de “Twin Peaks“. Por otra parte, junto a Lynch y Badalamenti, también participó de los álbumes “Floating In The Night” (1989) y “The Voice Of Love” (1993). Cabe señalar que la causa de su muerte no fue revelada, pero se dio a conocer en 2018 que padecía de Lupus, enfermedad que le produjo un dolor crónico en su día a día.