A los 52 años falleció David Berman

Una lamentable e impactante noticia llega esta tarde, ya que se acaba de confirmar el fallecimiento de David Berman, prolífico músico detrás de bandas como Silver Jews, o más recientemente, Purple Mountains. El artista, de 52 años, se aprontaba para iniciar una gira en promoción de su álbum con el proyecto mencionado anteriormente, el cual había debutado este año, y al que incluso, le dedicamos un espacio en uno de los episodios de nuestro podcast (minuto 37:00 acá). La noticia fue entregada por el sello Drag City Records, mediante un comunicado en Twitter, desconociéndose aún las causas de su deceso.

David formó la banda Silver Jews a fines de los ochentas, compartiendo formación con miembros de Pavement como Stephen Malkmus y Bob Nastanovich, para luego tener una prolífica carrera durante dos décadas. En 2009, Berman se retiró de la música, volviendo este año con el proyecto Purple Mountains, con el cual iniciaría una gira este fin de semana.

Revisa el comunicado original a continuación:

We couldn't be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we've ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j

— 𝕯𝖗𝖆𝖌 𝕮𝖎𝖙𝖞 (@dragcityrecords) August 7, 2019