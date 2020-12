A los 50 años falleció Sean Malone, bajista de Cynic

Lamentables noticias. Sean Malone, bajista de la banda Cynic, falleció a la edad de 50 años ayer miércoles 9 de diciembre. La noticia fue entregada por su compañero de banda, Paul Masvidal, quien comentó la triste información a través de redes sociales, sin especificar la causa del fallecimiento del músico.

Malone llegó a la banda para el debut de 1993, “Focus“, manteniéndose gracias a la química que logró con el conjunto a la hora de tocar, participando incluso de la gira del disco. Luego de la separación de la agrupación, Sean participó de varios discos como músico de sesión, siendo parte en más de 50 álbumes y publicando libros como “Music Theory For Bassists“, “Dictionary Of Bass Grooves“, “Rock Bass” y “A Portrait of Jaco: The Solos Collection“, publicación que transcribe los solos del legendario bajista Jaco Pastorius.

El disco “Cortlandt” de 1996 fue el único proyecto que publicó a través de su nombre, destacando además el debut de la banda de progresivo Gordian Knot en 1999. Cabe señalar que Malone es el segundo integrante de Cynic que fallece este 2020, luego de que el baterista Sean Reinert muriera a los 48 en enero.