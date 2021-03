A los 48 años muere Cristián Cuturrufo

Debido a la muerte del guitarrista Andy Guill y en forma de homenajear a Gang Of Four, es que se publicará disco tributo “The Problem Of Leisure: A Celebration Of Andy Gill And Gang Of Four”, del cual hoy conocemos un nuevo adelanto. Esto, porque Warpaint da a conocer un cover de la canción “Paralysed”, que se suma a la interpretación de Tom Morello, y Serj Tankian de “Natural’s Not In It” del álbum “Entertainment!” (1979), y al remix de Robert Del Naja junto a Nova Twins de “Where The Nightingale Sings”

Recordemos que el LP se publicará el 14 de mayo, y contendrá canciones de toda la carrera de la banda, las que fueron elegidas personalmente por los artistas a cargo de versionarlas. Entre los nombres presentes se encuentran IDLES, Gary Numan, La Roux, Flea, John Frusciante, Hotei, Gail Ann Dorsey, entre otros.

A continuación, te dejamos la canción: