A los 41 años muere Alexi Laiho, vocalista de Children Of Bodom

Comienza el 2021 de la peor manera posible, ya que se acaba de confirmar que el ex guitarrista y fundador de Children of Bodom, Alexi Laiho, fue encontrado muerto a los 41 años de edad. La causa de su fallecimiento todavía es desconocida, pero según el comunicado que informó del hecho, se estima que el músico falleció en su casa en Helsinki, Finlandia, luego de varios problemas de salud que acarreaba desde el año pasado.

Tras conocerse el suceso, el sello discográfico Napalm Records lamentó la partida del integrante de la agrupación finlandesa a través de Twitter. Recordemos que Laiho junto a Daniel Freyberg, Waltteri Väyrynen, Mitja Toivonen y Lauri Salomaa, habían formado la banda Bodom After Midnight, la cual se transformó en el nuevo proyecto de los músicos tras la disolución de COB en 2019.

Acá el comunicado oficial:

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

Daniel, Mitja & Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg

— Napalm Records (@NapalmRecords) January 4, 2021