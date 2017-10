Streaming del nuevo disco de The Darkness: “Pinewood Smile”

viernes, 6 de octubre de 2017 | 11:37 pm | No hay comentarios

Streaming de “Pinewood Smile“, el nuevo disco de The Darkness. Se trata del quinto larga duración de la banda británica, y del sucesor de “Last Of Our Kind” (2015).

