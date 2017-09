Streaming del nuevo disco de Cut Copy: “Haiku From Zero”

viernes, 22 de septiembre de 2017

Streaming de “Haiku From Zero“, nuevo disco de Cut Copy. Se trata del quinto larga duración de la banda australiana, y del sucesor de “Free Your Mind” (2013).

