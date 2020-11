3 películas de casino basadas en hechos reales

Fuente: Pikist

Los juegos de casino y la ciudad de las vegas han sido el objeto de muchísimas películas a lo largo de la historia. Así como hoy en día muchas casas de apuestas en línea son el foco de entretenimiento de las apuestas a través de juegos como las tragaperras de LeoVegas.com, todo tuvo un punto de partida, y ese inicio tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas. De la misma forma, los hechos históricos en la ciudad del pecado no cesan, por lo que esto da material a muchos productores de cine.

Como representación histórica, las películas relacionadas al mundo del juego son de las favoritas del público en el mundo del cine. A continuación, te nombramos 3 de las mejores películas relacionadas a hechos históricos:

Blackjack 21 (2008)

Inspirada en un hecho real y basada en el libro Bringing Down The House de Ben Mezrich. Esta historia está basada en un estudiante universitario del Instituto Universitario de Massachusetts se centra en la incapacidad de este de poder continuar con su matrícula universitaria, por lo que decide concursar por una beca que asegure sus estudios.

Luego, debido a su gran coeficiente intelectual logra destacar fácilmente en su clase de matemáticas, llamando la atención de su profesor, Micky Rosa ( Kevin Spacey ). Acto seguido a esto, este profesor le presentaría la oportunidad de hacer mucho dinero a través del famoso método de conteo de cartas en el blackjack.

Lo que el joven estudiante ignora hasta el momento es el riesgo de engañar a una casa de apuestas, además de la oscura personalidad que esconde su profesor Micky. Por lo que vendrá encima de él toda una avalancha de problemas.

Casino (1995)

Una de las mejores películas relacionadas con el mundo del casino (y en general) surgió luego de dar representación al libro de Nicholas Pileggi, Casino: Love and Hoonor in Las Vegas. Basado en hechos reales que vivió la ciudad de Las Vegas el siglo pasado.

Esta historia se trata de Sam Rothstein ( Robert De Niro ), un apostador deportivo profesional que se encargaba de manejar las apuestas de la mafia. Todo inició luego de que Sam fue enviado bajo orden de la mafia a administrar un casino Tangiers en la ciudad de Las Vegas.

Los problemas comienzan luego de que un ex amigo de Sam es enviado por la mafia para protegerlo. Luego su matrimonio con una estafadora y la aparición de nuevos enemigos dan inicio a esta emocionante historia.

Las acciones de su amigo, su matrimonio problemático y el FBI indagando sobre el tema desatan el caos sobre la vida de Sam.

Bugsy (1991)

De una forma menos discreta, esta película-documental narra parte de la vida de Benjamin Bugsy Siegel, el gangster que se encargó de fundar la mítica ciudad del pecado. Una historia inspirada en el libro We Oly Kill Each Other: The Life and Bad Times of Bugsy Siegel, que logró diez nominaciones y dos oscars.

Este filme comienza mostrándonos a Bugsy Siegel (Warren Beatty) quien luego de manejar el negocio del crimen en Nueva York se expande junto a sus socios hacia el oeste del país, conoce a Virginia Hill y comienza un romance con ella.

La mayor parte del filme se centra en la gestación del casino The Flamingo, y el sueño de Bugsy de crear una ciudad llena de lujos. Proyecto que se realizó en conveniencia de la legalidad del juego dentro de Las Vegas y el financiamiento de grupos criminales asociados al famoso gangster.

Una película llena de drama e historia tras narrar la vida y la muerte del gangster más famoso de la historia de Las Vegas. Probablemente, los acontecimientos más importantes que ha vivido la ciudad del pecado en toda su historia.