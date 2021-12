††† (Crosses) publica cover de Q Lazzarus: “Goodbye Horses”

Navidad ahora significa una cosa: ††† (Crosses) está de regreso. Esto, porque tal como en 2020, la banda rompe su silencio para estrenar una nueva canción, haciéndolo esta vez con un cover a “Goodbye Horses” de Q Lazzarus, y además, anunciando su llegada a Warner Records para publicar lo que será su próximo álbum de estudio en 2022, el que todavía no cuenta con un título ni fecha de salida.

Recordemos que el proyecto de Chino Moreno y el multinstrumentista Shaun Lopez publicó el año pasado un cover de “The Beginning of the End” de la banda Cause & Effect, tanteando desde hace unos meses la evidente llegada de material original tras seis años de inactividad.

Escucha el track a continuación:

Acá el anuncio de su llegada a Warner Records: