Takashi Kato de Tokyo Ska Paradise Orchestra: “Queremos ser los embajadores del ska japonés en el mundo”

Los shows de Tokyo Ska Paradise Orchestra son una verdadera locura, con todos sus integrantes moviéndose por el escenario y disfrutando cada nota que tocan. Son considerados unas verdaderas leyendas dentro de la escena local nipona, pero ellos buscan ir más allá, dando a conocer su particular visión del ska alrededor del mundo, siendo parte de los más variados festivales de música en lugares como Europa o Estados Unidos.

Luego de casi 30 años de carrera y 20 discos de estudio, Skapara debutará en suelos locales este próximo 4 de ocrubre, cuando lleguen a presentar su disco “Paradise Has No Border” (2017) al escenario del Club Chocolate. Bajo ese contexto, conversamos con Takashi Kato, guitarrista de la banda, quien, al teléfono desde Japón, nos contó sobre sus experiencias durante todos estos años tocando por el mundo, su especial relación con México, además de lo que fue el último disco de la banda. Te dejamos a continuación con la entrevista de manera íntegra, donde además nos adelantó qué se viene para el show aquí en Santiago.

Creemos que la música ska no era muy popular en Japón durante los ochenta, cuando comenzamos. En ese momento éramos muy especiales porque todos usábamos los mismos trajes en el escenario e interpretábamos diferentes tipos de música, eso llamó la atención de la gente en Tokio cuando hacíamos nuestros shows en esos años. Todos se sintieron en shock porque éramos algo bastante novedoso para sus ojos y oídos. Siempre hemos estado pendientes de lo que está pasando en la escena musical japonesa, y también ocupamos nuestro lugar en ella. Queremos ser algo así como los embajadores del ska japonés para el resto del mundo, es por eso que giramos tanto fuera de nuestro país, queremos expresar la música ska en muchos lugares como sea posible.

Bueno, de hecho, hicimos un opening para un anime, la película “One Piece: Straw Hat Chase” (Hiroyuki Satô, 2011). Aparte de eso, hemos estado relacionados con la música popular japonesa de alguna manera, pero más que nada nos enfocamos en representar el ska y tocar en festivales de Europa o América Latina, porque gracias a eso podemos estar al día con lo que está pasando fuera de Japón. Además, hicimos una colaboración con Asían Kung-Fu Generation, que son muy populares y han girado un par de veces en Sudamérica, también tienen muchas canciones relacionadas al anime. Tocamos junto a ellos, somos amigos, pero no creo que debamos compararnos a otro tipo de bandas.

En México aman mucho el ska, me imagino que eso influyó porque he notado que mucha de su música tiene elementos de la nuestra. Estuvimos ahí para el festival Vive Latino hace algunos años, donde tocamos frente a unas 60 mil personas. Es muy divertido cada vez que estamos allá, tenemos un montón de amigos en México, así como nos gustaría hacernos de muchos amigos más cuando estemos en Chile.

Bueno, quizás podrías ayudarnos a pensar qué canción podemos tocar en Chile (risas), la verdad es que no lo sabemos, pero nos gustaría mucho hacerlo. Incluso grabamos una versión de “Cielito Lindo” luego de tocarla en el show en México. Hemos estado pensando en algo especial para Chile; de hecho, somos amigos de Ana Tijoux y nos gustaría mucho tenerla en el show. Sabemos que el país es hermoso, con mucha naturaleza y un muy buen vino, esperamos disfrutar todo eso allá.

Me gustaría pasar al último disco de la banda, “Paradise Has No Border” (2017). ¿Qué nos puedes contar de este álbum?