Sebastián Fernández de Stone Giant: “El rock no ha muerto, sólo falta ver quién continúa ese legado”

Uno de los carteles más nutridos y parejos en calidad que hemos visto en los últimos meses en la intensa oferta musical es el del festival En Órbita, que tiene muy buenos nombres en la parte nacional y en la internacional. Incluso, hay bandas que se contraponen ante estos grupos, teniendo algo de ambos a la vez, como Stone Giant, un conjunto multinacional con miembros de Chile, Argentina, Portugal y Brasil, y un sonido de otros lares. Rock, psicodelia, mucho de clásico y poco de viejo es lo que tiene Stone Giant, y sobre sus planes próximos y la forma de ver la música es que nos pudo responder el vocalista y guitarrista Sebastián Fernández, en una entrevista que te dejamos de manera íntegra a continuación.

Primero, me llama la intención cómo su álbum debut fue masterizado en Abbey Road, considerando que lo grabaron en Hoboken, y de dónde viene cada uno. ¿Lo consideran un logro? ¿Cuál es la historia detrás de poder trabajar y que su material esté en espacios tan diferentes?

Lo consideramos como un logro importante porque es una historia bastante original. Haber masterizado en Abbey Road nunca lo hubiera pensado, y pasó, y estuvimos ahí, en el estudio de Los Beatles, el estudio 2, que todavía tiene olor a viejo y donde se siente la energía. Fue una experiencia increíble, todo lo que representa ese estudio y todo lo que significa haber trabajado ahí. El disco se compuso en Boston, se grabó en Hoboken en Nueva Jersey, después se mezcló en Nueva York y llegó a Abbey Road. Estuvo en todas partes. Es bueno tener una visión de distintas personas y distintas opiniones, porque eso dio otras visiones. Veremos qué plan hacemos para el segundo disco para que salga poderoso en 2018.

Cuando escuchamos sus canciones estas son muy poderosas, pero nunca sobrepasan los límites o se desgastan en riffs y distorsiones innecesarias. Es un sonido bastante maduro. ¿Son ustedes maduros, viéndolo de una manera más espiritual? ¿Podríamos relacionar sus personalidades con que el sonido sea así?

Al nombrar la palabra espiritual se necesita cierta madurez, aunque llega a ser muy abierta y no cerrado a algo religioso o algo tan estricto. Viéndolo de una manera espiritual estamos más maduros como personas, como músicos, como nos entendemos el uno al otro, cómo compositores al momento de escribir la canción. Uno va madurando, aunque no tiene nada que ver con la edad. Uno puede ser maduro siendo más joven, y luego no, pero siento que en nuestra música exista cierta madurez que, para tocarla y componerla, debes tener cierto conocimiento de lo que estás tratando de hacer. Todo tiene cierta madurez, cierto trabajo. Es lo que hicimos toda la vida para tocar. Mientras uno madure, la música también lo hará. No sé en qué nuestras personalidades influye en el sonido. Nos ligamos con la música que nos gusta y esa es la energía que nos sigue yendo, y ahí metemos nuestra personalidad con las características de la música, lo que nos gusta tocar en vivo, y ahí se ve más.

Hoy pareciera que la música psicodélica está de moda, marcando tendencias, pero lo hace ligada al pop. ¿Qué piensan de esta alquimia a un sonido clásico?

Me parece que sí hay mucha ligazón con el pop, y también pensaba que nadie le da bola al rock, pero no es así. Lo que pasa es que sólo uno está ligado a que el triunfo es ser Justin Bieber. No poder salir de la casa y llenar estadios a ese nivel. Hay artistas de rock que lo siguen haciendo. El acto más popular, más misterioso y más fuerte fue Guns ’N Roses. Sin público de rock, ¿quién te llena 90 mil asientos en estadios de todo el mundo? ¿Qué hacen estas personas ahí? ¿Qué hacen todos en festivales cuando toca Royal Blood, Rival Son o Black Sabbath? El rock no ha muerto, sólo falta ver quién continúa ese legado y quién va a tomar la posta. Obviamente el pop creció muchísimo. Piensa que antes Justin Bieber era Jimi Hendrix, One Direction era The Beatles. Pop es popular, pero nuevamente no creo que se haya ido todo el rock.

Hablando de rock y psicodelia, cuando se analizan sus canciones da la impresión de que se pudiera viajar en ellas, con sensaciones y escenas particulares. ¿Dónde encuentran su inspiración? ¿Qué los influencia?

Nosotros tratamos de crear secciones en las canciones y las dinámicas de que una canción empiece abajo y termine arriba, como es “The Cave”, y crear ciertos munditos dentro de la misma. Creo que nuestra madurez es seguir explorando estos mundos, cada vez haciendo que una canción sea una entidad en vez de que en una haya muchas entidades. Creo que es el gran desafío de un compositor porque a veces quieres meter todo.

¿Están trabajando en nuevo material? ¿Cómo están enfrentándose a esa tarea, considerando el nivel que lograron en su primer disco?

Estamos justamente en el momento de escribirlo. Nos juntamos a escribir, a veces todos juntos, o por separado y trayéndolo a ensayo. Venimos con más madurez como escritores. Sabemos qué funciona y qué no funciona, y analizamos lo que hacen bandas de hoy como Queens Of The Stone Age, a ver qué música sacan ellos. Subimos los tempos de las canciones, pensando que el primero es más pesado. Tenemos una presión, pero queremos elevar el nivel. Queremos que tenga un impacto fuerte, y ahí nos instalamos para armarlo.

Ustedes son una banda que viene desde distintos lugares, un chileno, un argentino, un portugués y un brasileño. Imagino que la controversia contra los inmigrantes y la gente que busca mejorar su vida y aportar a diferentes culturas es algo que les genera una sensibilidad especial.

Es una gran parte de nuestra comunidad, cómo nos llevamos. Hablamos en inglés, portugués, español. Tenemos esa picardía del latino y comunicamos en nuestro lenguaje, pese a que cantemos en inglés, vivamos en EE.UU. y seamos considerados una banda americana. No influye mucho en la música porque no traemos elementos musicales de nuestros países, pero sí en la comunidad.

Con el conocimiento de sus países de origen, ¿han podido identificar aspectos comunes en el estado del rock y la música en general en sus espacios locales? ¿Qué creen que pasa que el rock no pareciera ser un estilo que congregue tanta gente como antaño?

Esto vuelve a lo que dije antes, y más pensando en Chile y Argentina, que son mecas de rock en el mundo. No sé, obviamente ya no existe al nivel de popularidad como es Katy Perry, y no sé qué artista de rock nuevo pueda llenar estadios ahora, pero no creo que el rock no esté. Está en todos los festivales, sólo de distinta manera. En el espacio local –por lo menos en mi país, la Argentina– es gigante, a todas las bandas les encanta tocar ahí, grabar los DVDs del concierto. Hay que encontrar el espacio. La gente siempre está. Cada uno se arma su camino y siempre hay algo para todos. Una cosa es más popular que la otra, pero jamás diría que el rock está mal.

Finalmente, ¿qué creen que la gente encuentra en sus shows que no puede ver u oír en nadie más? ¿Qué entregan ustedes que los distingue?

Creo que nosotros estamos trayendo a la mesa la crudeza de lo que era ver a las bandas en vivo. Cuando se mezcla la canción con las ganas y además el talento en el instrumento, como tocan los chicos, todos tienen cierto entrenamiento, entonces en vivo puedes ir a vernos y llevarte una linda sorpresa de ver gente tocando muy bien y que te gusten las canciones. Esa crudeza, ahí, 1, 2, 3 y a tocar, todo en vivo, sin extras. Un sonido bien potente. Sobre todo, vemos que la gente se acerca más a la banda cuando nos ve en vivo que cuando escucha el disco. Vamos a ver cómo logramos calcar la energía del escenario dentro del siguiente disco.

Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián.

Muchas gracias a ustedes, y nos vemos En Órbita.

Foto de portada: Gialina Morten