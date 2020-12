Sonidos Chilenos – Episodio XXV

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Band On The Run” de Paul McCartney and Wings, “La Cultura de la Basura” de Los Prisioneros y “Show No Mercy” de Slayer. En la sección de discos 2020, comentamos los nuevos lanzamientos de Killer Be Killed, King Gizzard & The Lizard Wizard y Sólstafir, mientras que en el especial de artista de la semana revisamos la carrera de Portishead.

01:00 Aniversario de disco: “Band On The Run” de Paul McCartney and Wings

07:30 Aniversario de disco: "La Cultura de la Basura" de Los Prisioneros

14:30 Aniversario de disco: "Show No Mercy" de Slayer

21:40 Artista de la semana: Portishead

32:50 Comentario de disco: "Reluctant Hero" de Killer Be Killed

39:30 Comentario de disco: "K.G." de King Gizzard & The Lizard Wizard

46:45 Comentario de disco: "Endless Twilight Of Codependent Love" de Sólstafir

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Sebastián Zumelzu: “Enter The Void” de Gaspar Noé y “Mortal Kombat: Annihilation” de John R. Leonetti. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

