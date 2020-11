Sonidos Chilenos – Episodio XXIV

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Steal This Album!” de System Of A Down, “All Things Must Pass” de George Harrison y “Sound Affects” de The Jam. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Dinosaur Jr., mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Letter To You” de Bruce Springsteen, “Power Up” de AC/DC y “Love Is The King” de Jeff Tweedy.

00:50 Aniversario de disco: “Steal This Album!” de System Of A Down

06:10 Aniversario de disco: "All Things Must Pass" de George Harrison

12:10 Aniversario de disco: "Sound Affects" de The Jam

18:45 Artista de la semana: Dinosaur Jr.

31:10 Comentario de disco: "Letter To You" de Bruce Springsteen

36:45 Comentario de disco: "Power Up" de AC/DC

45:00 Comentario de disco: "Love Is The King" de Jeff Tweedy

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Simón Arias: “Kôkaku Kidôtai” (Ghost In The Shell) de Mamoru Oshii y “Dead Ringers” (Mortalmente Parecidos) de David Cronenberg. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

