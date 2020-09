Sonidos Chilenos – Episodio XV

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “…And Justice For All” de Metallica, “One Hot Minute” de Red Hot Chili Peppers y “Relationship Of Command” de At The Drive-In. En la sección de discos 2020, comentamos los nuevos lanzamientos de The Killers, Angel Olsen y Maya Hawke, mientras que en el especial de artista de la semana, revisamos la carrera de The Smashing Pumpkins.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX:



01:35 Aniversario de disco: “…And Justice For All” de Metallica

Aniversario de disco: “…And Justice For All” de Metallica 09:25 Aniversario de disco: “One Hot Minute” de Red Hot Chili Peppers

Aniversario de disco: “One Hot Minute” de Red Hot Chili Peppers 16:40 Aniversario de disco: “Relationship Of Command” de At The Drive-In

Aniversario de disco: “Relationship Of Command” de At The Drive-In 22:50 Artista de la semana: The Smashing Pumpkins

Artista de la semana: The Smashing Pumpkins 33:20 Comentario de disco: “Imploding The Mirage” de The Killers

Comentario de disco: “Imploding The Mirage” de The Killers 40:20 Comentario de disco: “Whole New Mess” de Angel Olsen

Comentario de disco: “Whole New Mess” de Angel Olsen 48:15 Comentario de disco: “Blush” de Maya Hawke

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Claudio Tapia: “RoboCop” de Paul Verhoeven y “Almost Famous” (Casi Famosos) de Cameron Crowe. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX: