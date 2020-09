Sonidos Chilenos – Episodio XIV

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Those Who Tell The Truth Shall Die, Those Who Tell The Truth Shall Live Forever” de Explosions In The Sky, “A Funk Odyssey” de Jamiroquai y “Last Splash” de The Breeders. Nuestro especial de la semana se centra en la carrera de St. Vincent, mientras que en discos nuevos revisamos “FREE I​.​H: This Is Not The One You’ve Been Waiting For” de illuminati hotties, “Show Pony” de Orville Peck y “Down In The Weeds Where The World Once Was” de Bright Eyes.

01:25 Aniversario de disco: “Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever” de Explosions In The Sky

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Sebastián Zumelzu: “Mandy” de Panos Cosmatos y “The Fanatic” de Fred Durst. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

