Sonidos Chilenos – Episodio XIII

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Plans” de Death Cab For Cutie, “Songs For The Deaf” de Queens Of The Stone Age y “Born To Run” de Bruce Springsteen. Nuestro especial de la semana se centra en la carrera de la banda chilena Cómo Asesinar A Felipes, mientras que en discos nuevos revisamos “Even In Exile” de James Dean Bradfield, “Gift Of Sacrifice” de King Buzzo With Trevor Dunn y “I Slept On The Floor” de Another Sky.

01:10 Aniversario de disco: “Plans” de Death Cab For Cutie

08:40 Aniversario de disco: "Songs For The Deaf" de Queens Of The Stone Age

16:00 Aniversario de disco: "Born To Run" de Bruce Springsteen

23:20 Artista de la semana: Cómo Asesinar A Felipes

34:50 Comentario de disco: "Even In Exile" de James Dean Bradfield

42:10 Comentario de disco: "Gift Of Sacrifice" de King Buzzo With Trevor Dunn

48:30 Comentario de disco: "I Slept On The Floor" de Another Sky

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Simón Arias: “Session 9” de Brad Anderson y “Kill List” de Ben Wheatley. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

