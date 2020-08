Sonidos Chilenos – Episodio XII

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “…And Out Come The Wolves” de Rancid, “Dummy” de Portishead y “Kill The Moonlight” de Spoon. En la sección de discos 2020, comentamos los nuevos lanzamientos de The Psychedelic Furs, Idris Ackamoor & The Pyramids y Alain Johannes, mientras que en el especial de artista de la semana, revisamos la carrera de Run The Jewels.

01:15 Aniversario de disco: “…And Out Come the Wolves” de Rancid

09:00 Aniversario de disco: "Dummy" de Portishead

16:15 Aniversario de disco: "Kill The Moonlight" de Spoon

23:00 Artista de la semana: Run The Jewels

33:35 Comentario de disco: "Made Of Rain" de The Psychedelic Furs

41:20 Comentario de disco: "Shaman!" de Idris Ackamoor & The Pyramids

49:00 Comentario de disco: "Hum" de Alain Johannes

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Ángelo Illanes: “Gattaca” de Andrew Niccol y “Ex Machina” de Alex Garland. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

