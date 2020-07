Sonidos Chilenos – Episodio VII

Música

En este episodio de nuestro podcast, celebramos aniversarios de discos como “Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs” de Ministry, “Hello Nasty” de Beastie Boys y “Closer” de Joy Division, además de revisar los nuevos discos de artistas como Bo Ningen con “Sudden Fictions”, Dream Wife con “So When You Gonna…”, y Hum con “Inlet”. En el artista de la semana, en tanto, revisamos la carrera de Bring Me The Horizon.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:



IVOOX:



00:00 Inicio

Inicio 01:40 Aniversario de disco: “Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs” de Ministry

Aniversario de disco: “Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs” de Ministry 08:55 Aniversario de disco: “Hello Nasty” de Beastie Boys

Aniversario de disco: “Hello Nasty” de Beastie Boys 15:40 Aniversario de disco: “Closer” de Joy Division

Aniversario de disco: “Closer” de Joy Division 23:25 Artista de la semana: Bring Me The Horizon

Artista de la semana: Bring Me The Horizon 35:35 Comentario de disco: “Sudden Fictions” de Bo Ningen

Comentario de disco: “Sudden Fictions” de Bo Ningen 43:08 Comentario de disco: “So When You Gonna…” de Dream Wife

Comentario de disco: “So When You Gonna…” de Dream Wife 50:00 Comentario de disco: “Inlet” de Hum

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Iñaki Goldaracena: “I, Daniel Blake” (Yo, Daniel Blake) de Ken Loach y “El Pacto de Adriana” de Lissette Orozco. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:



IVOOX: