Sonidos Chilenos – Episodio VI

Música

En este episodio de nuestro podcast de música, celebramos los 19 años de “The Director’s Cut” de Fantômas, ocho años de “channel ORANGE” de Frank Ocean y los 18 de “By The Way” de Red Hot Chili Peppers. En nuestros comentarios de discos publicados este 2020, revisamos títulos como “Women In Music Pt. III” de HAIM, “Palimpsest” de Protest The Hero y “Underneath” de Code Orange. Como siempre, también tenemos un especial de artista, el que esta semana se centra en la carrera de Depeche Mode.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX:



00:00 Inicio

Inicio 01:10 Aniversario de disco: “The Director’s Cut” de Fantômas

Aniversario de disco: “The Director’s Cut” de Fantômas 10:00 Aniversario de disco: “channel ORANGE” de Frank Ocean

Aniversario de disco: “channel ORANGE” de Frank Ocean 16:50 Aniversario de disco: “By The Way” de Red Hot Chili Peppers

Aniversario de disco: “By The Way” de Red Hot Chili Peppers 23:20 Artista de la semana: Depeche Mode

Artista de la semana: Depeche Mode 33:50 Comentario de disco: “Underneath” de Code Orange

Comentario de disco: “Underneath” de Code Orange 41:55 Comentario de disco: “Women In Music Pt. III” de HAIM

Comentario de disco: “Women In Music Pt. III” de HAIM 48:30 Comentario de disco: “Palimpsest” de Protest The Hero

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Ángelo Illanes: “Close Encounters of the Third Kind” (Encuentros Cercanos del Tercer Tipo) de Steven Spielberg y “Contact” (Contacto) de Robert Zemeckis. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX: