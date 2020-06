Sonidos Chilenos – Episodio I

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos los aniversarios de importantes discos de Queens Of The Stone Age, Bruce Springsteen y Talking Heads. En el artista de la semana, nos enfocamos en la obra de Grandaddy, mientras que en los comentarios de nuevos discos hacemos un repaso a lanzamientos como “Notes On A Conditional Form” de The 1975, “Consummation” de Katie Von Schleicher y “Man Alive!” de King Krule.

00:00 Inicio

Inicio 02:20 Aniversario de disco: “Rated R” de Queens Of The Stone Age

Aniversario de disco: “Rated R” de Queens Of The Stone Age 09:15 Aniversario de disco: “Born In The U.S.A.” de Bruce Springsteen

Aniversario de disco: “Born In The U.S.A.” de Bruce Springsteen 15:15 Aniversario de disco: “Speaking In Tongues” de Talking Heads

Aniversario de disco: “Speaking In Tongues” de Talking Heads 21:35 Artista de la semana: Grandaddy

Artista de la semana: Grandaddy 30:40 Comentario de disco: “Notes On A Conditional Form” de The 1975

Comentario de disco: “Notes On A Conditional Form” de The 1975 37:45 Comentario de disco: “Consummation” de Katie Von Schleicher

Comentario de disco: “Consummation” de Katie Von Schleicher 43:20 Comentario de disco: “Man Alive!” de King Krule

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia el streaming, esta vez en Netflix y Amazon Prime Video, y conversamos sobre “La Comunidad del Anillo” (2001), “Las Dos Torres” (2002) y “El Retorno del Rey” (2003), películas que componen la trilogía dirigida por Peter Jackson, “El Señor de los Anillos”.

