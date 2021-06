Podcast Música HumoNegro – Episodio 84

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “Exit Planet Dust” de The Chemical Brothers. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Los Tres, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “MAN MADE” de Greentea Peng, “Hella Love” de Marinero y “No Gods No Masters” de Garbage.

