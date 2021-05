Podcast Música HumoNegro – Episodio 81

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “Exodus” de Bob Marley And The Wailers. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Miles Davis, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Cavalcade” de Black Midi, “Black To The Future” de Sons Of Kemet y “The Million Masks Of God” de Manchester Orchestra.