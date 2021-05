Podcast Música HumoNegro – Episodio 78

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “Pet Sounds” de The Beach Boys. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de System Of A Down, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “V.E.H.N.” de Love Of Lesbian, “Itaca” de Txakur y “Fortitude” de Gojira.