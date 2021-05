Podcast Música HumoNegro – Episodio 77

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “The Great Southern Trendkill” de Pantera. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de The Beatles, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “New Long Leg” de Dry Cleaning, “Sweep It Into Space” de Dinosaur Jr. y “SKA DREAM” de Jeff Rosenstock.