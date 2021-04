Podcast Música HumoNegro – Episodio 76

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “The Stone Roses” de The Stone Roses. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Alice In Chains, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “McCartney III Imagined” de Paul McCartney, “ULTRAPOP” de The Armed y “Amazônia” de Jean-Michel Jarre.