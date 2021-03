Podcast Música HumoNegro – Episodio 70

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Trans-Europe Express” de Kraftwerk, “I Do Not Want What I Haven’t Got” de Sinéad O’Connor y “Know Your Enemy” de Manic Street Preachers. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Steven Wilson, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Show Me How You Disappear” de IAN SWEET, “El Madrileño” de C. Tangana y “CARNAGE” de Nick Cave & Warren Ellis.