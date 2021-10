Podcast Música 100: Oasis

La obra destacada por nuestro equipo en “El Álbum Esencial” de esta semana no es otra que “In The Court Of The Crimson King”, el trabajo debut de King Crimson. Analizamos su influencia en la escena del rock progresivo, lo novedoso de su propuesta para la época, sus tracks destacados, entre otros detalles, que te invitamos a escuchar.

