Podcast HumoNegro – Episodio 67

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Their Satanic Majesties Request” de The Rolling Stones, “ABBA: The Album” de ABBA y “Public Image: First Issue” de Public Image Ltd. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Ana Tijoux, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Cyr” de The Smashing Pumpkins, “Canciones Para El Siglo XXI” de Poder Fantasma y “Spirit World Field Guide” de Aesop Rock.

01:30 Aniversario de disco: “Their Satanic Majesties Request” de The Rolling Stones

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Claudio Tapia: “The Tenant” de Roman Polanski y “Mulholland Drive” de David Lynch. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

