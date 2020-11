Podcast HumoNegro – Episodio 63

Música

Esta semana en nuestro podcast de música revisamos álbumes de aniversario como “Horses” de Patti Smith, “Midnight Marauders” de A Tribe Called Quest y “Movement” de New Order. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Manic Street Preachers, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Wachito Rico” de Boy Pablo, “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” de Mr. Bungle y “MMXX” de Cómo Asesinar A Felipes.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX:



00:45 Aniversario de disco: “Horses” de Patti Smith

Aniversario de disco: “Horses” de Patti Smith 07:35 Aniversario de disco: “Midnight Marauders” de A Tribe Called Quest

Aniversario de disco: “Midnight Marauders” de A Tribe Called Quest 15:40 Aniversario de disco: “Movement” de New Order

Aniversario de disco: “Movement” de New Order 21:30 Artista de la semana: Manic Street Preachers

Artista de la semana: Manic Street Preachers 34:50 Comentario de disco: “Wachito Rico” de Boy Pablo

Comentario de disco: “Wachito Rico” de Boy Pablo 42:25 Comentario de disco: “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” de Mr. Bungle

Comentario de disco: “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” de Mr. Bungle 49:50 Comentario de disco: “MMXX” de Cómo Asesinar A Felipes

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Claudio Tapia: “Groundhog Day” (Hechizo del Tiempo) de Harold Ramis y “Memento” de Christopher Nolan. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX: