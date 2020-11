Podcast HumoNegro – Episodio 62

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “In The Flat Field” de Bauhaus, el debut homónimo de Rage Against The Machine y “Outlandos d’Amour” de The Police. En la sección de discos 2020 comentamos los nuevos lanzamientos de clipping., Osees y Gorillaz, mientras que en el especial de artista de la semana, revisamos la carrera de Deafheaven.

00:45 Aniversario de disco: “In the Flat Field” de Bauhaus

08:20 Aniversario de disco: "Rage Against The Machine" de Rage Against The Machine

16:20 Aniversario de disco: "Outlandos d'Amour" de The Police

22:40 Artista de la semana: Deafheaven

34:20 Comentario de disco: "Visions Of Bodies Being Burned" de clipping.

42:05 Comentario de disco: "Metamorphosed" de Osees

50:30 Comentario de disco: "Song Machine, Season One: Strange Timez" de Gorillaz

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Sebastián Zumelzu: “Anomalisa” de Charlie Kaufman y “Samurai Cop” de Amir Shervan. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

