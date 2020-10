Podcast HumoNegro – Episodio 60

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Gran Turismo” de The Cardigans, “Mogwai Young Team” de Mogwai y “Chaos A.D.” de Sepultura. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de The Clash, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Atlas Vending” de METZ, “10 Songs” de Travis y “All Thoughts Fly” de Anna Von Hausswolff.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX:



00:45 Aniversario de disco: “Gran Turismo” de The Cardigans

Aniversario de disco: “Gran Turismo” de The Cardigans 07:40 Aniversario de disco: “Mogwai Young Team” de Mogwai

Aniversario de disco: “Mogwai Young Team” de Mogwai 15:30 Aniversario de disco: “Chaos A.D.” de Sepultura

Aniversario de disco: “Chaos A.D.” de Sepultura 22:20 Artista de la semana: The Clash

Artista de la semana: The Clash 32:40 Comentario de disco: “Atlas Vending” de METZ

Comentario de disco: “Atlas Vending” de METZ 40:15 Comentario de disco: “10 Songs” de Travis

Comentario de disco: “10 Songs” de Travis 46:30 Comentario de disco: “All Thoughts Fly” de Anna Von Hausswolff

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Ángelo Illanes: “Lost In Translation” (Perdidos en Tokio) de Sofia Coppola y “Stories We Tell” de Sarah Polley. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

IVOOX: