Podcast HumoNegro – Episodio 56

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Solid State Survivor” de Yellow Magic Orchestra, “Vol. 4” de Black Sabbath y “The Fragile” de Nine Inch Nails. Nuestro especial de la semana se centra en la carrera de Los Jaivas, mientras que en discos nuevos revisamos “Flowers Of Evil” de Ulver, “Inner Song” de Kelly Lee Owens y “American Head” de The Flaming Lips.

01:15 Aniversario de disco: “Solid State Survivor” de Yellow Magic Orchestra

Aniversario de disco: “Solid State Survivor” de Yellow Magic Orchestra 08:40 Aniversario de disco: “Vol. 4” de Black Sabbath

Aniversario de disco: “Vol. 4” de Black Sabbath 15:50 Aniversario de disco: “The Fragile” de Nine Inch Nails

Aniversario de disco: “The Fragile” de Nine Inch Nails 22:10 Artista de la semana: Los Jaivas

Artista de la semana: Los Jaivas 32:40 Comentario de disco: “Inner Song” de Kelly Lee Owens

Comentario de disco: “Inner Song” de Kelly Lee Owens 38:00 Comentario de disco: “Flowers Of Evil” de Ulver

Comentario de disco: “Flowers Of Evil” de Ulver 45:00 Comentario de disco: “American Head” de The Flaming Lips

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Ángelo Illanes: “The Shining” (El Resplandor) de Stanley Kubrick y “Sunset Blvd.” (El Ocaso De Una Vida) de Billy Wilder. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

