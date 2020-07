Podcast HumoNegro – Episodio 49

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Is This It” de The Strokes, “Siamese Dream” de The Smashing Pumpkins y “The Suburbs” de Arcade Fire. Nuestro especial de la semana se centra en la carrera del fallecido Elliott Smith, mientras que en discos nuevos revisamos el álbum homónimo de Coriky, “Beyond The Pale” de JARV IS… y “Ultimate Success Today” de Protomartyr.

00:00 Inicio

Inicio 01:20 Aniversario de disco: “Is This It” de The Strokes

Aniversario de disco: “Is This It” de The Strokes 08:15 Aniversario de disco: “Siamese Dream” de The Smashing Pumpkins

Aniversario de disco: “Siamese Dream” de The Smashing Pumpkins 15:15 Aniversario de disco: “The Suburbs” de Arcade Fire

Aniversario de disco: “The Suburbs” de Arcade Fire 23:00 Artista de la semana: Elliott Smith

Artista de la semana: Elliott Smith 34:30 Comentario de disco: “Coriky” de Coriky

Comentario de disco: “Coriky” de Coriky 42:00 Comentario de disco: “Beyond The Pale” de JARV IS…

Comentario de disco: “Beyond The Pale” de JARV IS… 49:00 Comentario de disco: “Ultimate Success Today” de Protomartyr

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Sebastián Zumelzu: “The King of Comedy” (El Rey de la Comedia) de Martin Scorsese y “Mary and Max” de Adam Elliot. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

