Podcast HumoNegro – Episodio 48

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Tidal” de Fiona Apple, “Master Of Reality” de Black Sabbath, además de “If Then Else” de The Gathering. En la sección de discos 2020, comentamos los nuevos lanzamientos de Dinner Party, SoKo y bdrmm, mientras que el especial de la semana está dedicado a la carrera de Slowdive.

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre dos películas propuestas por Simón Arias: “True Grit” (Temple de Acero) de Ethan y Joel Coen y “Sin Norte” de Fernando Lavanderos. Para terminar, algunas recomendaciones personales de buenas películas para ver.

