Podcast HumoNegro – Episodio 43

Música

En este episodio de nuestro podcast de música, celebramos los aniversarios de álbumes como “Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space” de Spiritualized, “The Real Thing” de Faith No More y “White Pony” de Deftones. Para el artista de la semana, hablamos sobre la carrera de Rage Against The Machine, mientras que en los comentarios de nuevos álbumes revisamos obras como “RTJ4” de Run The Jewels, “Rejoice” de Tony Allen & Hugh Masekela y “Años En Infierno” de Xibalba.

00:00 Inicio

02:40 Aniversario de disco: "Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space" de Spiritualized

08:30 Aniversario de disco: "The Real Thing" de Faith No More

14:35 Aniversario de disco: "White Pony" de Deftones

21:25 Artista de la semana: Rage Against The Machine

31:40 Comentario de disco: "RTJ4" de Run The Jewels

39:10 Comentario de disco: "Rejoice" de Tony Allen & Hugh Masekela

45:55 Comentario de disco: "Años En Infierno" de Xibalba

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia el streaming, esta vez en Netflix, Amazon Prime Video y OndaMedia, y conversamos sobre “Akira” de Katsuhiro Ôtomo y Tarde Para Morir Joven de Dominga Sotomayor. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

