Podcast HumoNegro – Episodio 42

Música

En este episodio de nuestro podcast de música, revisamos discos de aniversario como “Uprising” de Bob Marley And The Wailers, “Three Cheers For Sweet Revenge” de My Chemical Romance y “Rather Ripped” de Sonic Youth. En nuestro especial de artista, hablamos sobre la carrera de Arctic Monkeys, mientras que en la sección de comentarios repasamos los nuevos lanzamientos de Mrs. Piss, Moaning y Perfume Genius.

00:00 Inicio

Inicio 01:10 Aniversario de disco: “Uprising” de Bob Marley And The Wailers

Aniversario de disco: “Uprising” de Bob Marley And The Wailers 08:40 Aniversario de disco: “Three Cheers For Sweet Revenge” de My Chemical Romance

Aniversario de disco: “Three Cheers For Sweet Revenge” de My Chemical Romance 15:05 Aniversario de disco: “Rather Ripped” de Sonic Youth

Aniversario de disco: “Rather Ripped” de Sonic Youth 22:20 Artista de la semana: Arctic Monkeys

Artista de la semana: Arctic Monkeys 34:10 Comentario de disco: “Self-Surgery” de Mrs. Piss

Comentario de disco: “Self-Surgery” de Mrs. Piss 40:30 Comentario de disco: “Uneasy Laughter” de Moaning

Comentario de disco: “Uneasy Laughter” de Moaning 46:30 Comentario de disco: “Set My Heart On Fire Immediately” de Perfume Genius

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia el streaming, esta vez en Netflix y Amazon Prime Video, y conversamos sobre “Gladiator” (Gladiador) de Ridley Scott y Grave (Raw) de Julia Ducournau. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

