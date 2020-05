Podcast HumoNegro – Episodio 40

Música

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos los 10 años de “Innerspeaker” de Tame Impala, los 24 de “Everything Must Go” de Manic Street Preachers y el aniversario número 41 de “Lodger”, la tercera parte en la “Trilogía de Berlin” de David Bowie. En nuestro especial semanal de artista, esta semana conversamos sobre la carrera de Deftones, su discografía y lo que esperamos para su próximo álbum. Finalmente, en los comentarios de discos, revisamos lo nuevo de Natalia Lafourcade, Diet Cig y el debut solista de Hayley Williams.

00:00 Inicio

Inicio 00:50 Aniversario de disco: “Innerspeaker” de Tame Impala

Aniversario de disco: “Innerspeaker” de Tame Impala 08:05 Aniversario de disco: “Everything Must Go” de Manic Street Preachers

Aniversario de disco: “Everything Must Go” de Manic Street Preachers 16:00 Aniversario de disco: “Lodger” de David Bowie

Aniversario de disco: “Lodger” de David Bowie 22:55 Artista de la semana: Deftones

Artista de la semana: Deftones 34:45 Comentario de disco: “Un Canto Por México, Vol. 1” de Natalia Lafourcade

Comentario de disco: “Un Canto Por México, Vol. 1” de Natalia Lafourcade 41:45 Comentario de disco: “Do You Wonder About Me?” de Diet Cig

Comentario de disco: “Do You Wonder About Me?” de Diet Cig 48:15 Comentario de disco: “Petals For Armor” de Hayley Williams

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia el streaming, esta vez en Netflix, Amazon Prime Video y OndaMedia, y conversamos sobre “The Cabin In The Woods” (La Cabaña del Terror) de Drew Goddard y “Ema” de Pablo Larraín. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

