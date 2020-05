Podcast HumoNegro – Episodio 38

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, conmemoramos el aniversario de los álbumes “Are You Experienced” de The Jimi Hendrix Experience, “Bad Reputation” de Joan Jett y “Freedom Of Choice” de Devo. En nuestro especial de artista, aprovechamos la remasterización de su show de reunión en el Estadio Nacional para hablar de Los Prisioneros. Finalmente, en los comentarios de nuevos discos, hablamos de “Making A Door Less Open” de Car Seat Headrest, “Shadow Of Life” de Umbra Vitae y “For Their Love” de Other Lives.

00:00 Inicio

Inicio 01:50 Aniversario de disco: “Are You Experienced” de The Jimi Hendrix Experience

Aniversario de disco: “Are You Experienced” de The Jimi Hendrix Experience 08:10 Aniversario de disco: “Bad Reputation” de Joan Jett

Aniversario de disco: “Bad Reputation” de Joan Jett 14:50 Aniversario de disco: “Freedom Of Choice” de Devo

Aniversario de disco: “Freedom Of Choice” de Devo 21:30 Artista de la semana: Los Prisioneros

Artista de la semana: Los Prisioneros 31:50 Comentario de disco: “Making A Door Less Open” de Car Seat Headrest

Comentario de disco: “Making A Door Less Open” de Car Seat Headrest 38:30 Comentario de disco: “Shadow Of Life” de Umbra Vitae

Comentario de disco: “Shadow Of Life” de Umbra Vitae 45:40 Comentario de disco: “For Their Love” de Other Lives

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia el streaming, esta vez en Amazon Prime Video y OndaMedia, y conversamos sobre “L.A. Confidential” (Los Angeles Al Desnudo) de Curtis Hanson y “Nostalgia De La Luz” de Patricio Guzmán. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

