Podcast HumoNegro – Episodio 37

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, recordamos los álbumes “Diamond Eyes” de Deftones y “High Violet” de The National, ambos cumpliendo una década desde su lanzamiento, además de los 50 años de “Let It Be”, última obra en el catálogo de The Beatles. Nuestro especial de artista está centrado en IDLES, abordando su música y sus mensajes dentro del contexto contemporáneo de la sociedad, mientras que en los comentarios de discos nuevos revisamos los lanzamientos de Hazel English, el debut solista de Ed O’Brien, y el regreso discográfico de Brendan Benson.

Inicio 00:55 Aniversario de disco: “Diamond Eyes” de Deftones

Aniversario de disco: “Diamond Eyes” de Deftones 07:40 Aniversario de disco: “Let It Be” de The Beatles

Aniversario de disco: “Let It Be” de The Beatles 15:05 Aniversario de disco: “High Violet” de The National

Aniversario de disco: “High Violet” de The National 22:30 Artista de la semana: IDLES

Artista de la semana: IDLES 34:00 Comentario de disco: “Wake UP!” de Hazel English

Comentario de disco: “Wake UP!” de Hazel English 41:30 Comentario de disco: “Earth” de EOB

Comentario de disco: “Earth” de EOB 48:30 Comentario de disco: “Dear Life” de Brendan Benson

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia Netflix y OndaMedia, y conversamos sobre “Kung Fu Hustle” (Kung Fu Sion) de Stephen Chow y “El Cordero” de Juan Francisco Olea. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

