Podcast HumoNegro – Episodio 35

Música

Seguimos con nuestro podcast a la distancia, con el episodio de música esta vez concentrándose en los nuevos discos de Empress Of, Igorrr y Thundercat, mientras que en los aniversarios revisamos obras tan importantes como “Repeater” de Fugazi, “Illmatic” de Nas, y “L.A. Woman” de The Doors. Nuestro especial de artista, en tanto, esta semana se enfoca en Foo Fighters y una conversación sobre sus 25 años de carrera.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

00:00 Inicio

Inicio 03:20 Aniversario de disco: “L.A. Woman” de The Doors

Aniversario de disco: “L.A. Woman” de The Doors 13:35 Aniversario de disco: “Illmatic” de Nas

Aniversario de disco: “Illmatic” de Nas 23:25 Aniversario de disco: “Repeater” de Fugazi

Aniversario de disco: “Repeater” de Fugazi 34:25 Artista de la semana: Foo Fighters

Artista de la semana: Foo Fighters 47:40 Comentario de disco: “I’m Your Empress Of” de Empress Of

Comentario de disco: “I’m Your Empress Of” de Empress Of 54:55 Comentario de disco: “Spirituality And Distortion” de Igorrr

Comentario de disco: “Spirituality And Distortion” de Igorrr 01:05:00 Comentario de disco: “It Is What It Is” de Thundercat

Cine

En este episodio seguimos con nuestro podcast de cine volcado hacia Netflix y conversamos sobre “Children of Men” (Niños del Hombre) de Alfonso Cuarón y “Manchester By The Sea” (Manchester Junto Al Mar) de Kenneth Lonergan. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC: