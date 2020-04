Podcast HumoNegro – Episodio 34

Música

Luego de unas semanas de ausencia, nos reunimos de manera virtual, y a la distancia, para regresar con nuestro podcast de música. En esta edición, revisamos aniversarios de álbumes tan trascendentales como “Beneath The Remains” de Sepultura, “The Flowers Of Romance” de Public Image Ltd. y el debut homónimo de The Clash. En el especial de artista, abordamos la carrera de Pearl Jam, lo que se extiende en los comentarios de discos donde hablamos del más reciente LP de la banda, además de los nuevos trabajos de Waxahatchee y Nine Inch Nails.

00:00 Inicio

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine nos volcamos a Netflix y conversamos sobre “The Thing” (El Enigma de Otro Mundo) de John Carpenter y “Se7en” (Los Siete Pecados Capitales) de David Fincher. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

