Podcast HumoNegro – Episodio 33

Música

En un nuevo episodio de nuestro podcast de música, conversamos como siempre sobre discos recientes y clásicos, repasando en su aniversario trabajos de Depeche Mode, Leonard Cohen y The Beatles, y comentando los nuevos trabajos de The Big Moon, Bambara y Caribou. En el especial semanal de artista, esta vez analizamos la carrera, discografía y presente de The Strokes, conversando sobre sus álbumes destacados y lo que esperamos de su próximo LP.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC:

00:00 Inicio

Inicio 02:05 Aniversario de disco: “Violator” de Depeche Mode

Aniversario de disco: “Violator” de Depeche Mode 08:00 Aniversario de disco: “Songs Of Love And Hate” de Leonard Cohen

Aniversario de disco: “Songs Of Love And Hate” de Leonard Cohen 15:05 Aniversario de disco: “Please Please Me” de The Beatles

Aniversario de disco: “Please Please Me” de The Beatles 22:25 Artista de la semana: The Strokes

Artista de la semana: The Strokes 31:45 Comentario de disco: “Walking Like We Do” de The Big Moon

Comentario de disco: “Walking Like We Do” de The Big Moon 37:30 Comentario de disco: “Suddenly” de Caribou

Comentario de disco: “Suddenly” de Caribou 45:15 Comentario de disco: “Stray” de Bambara

Cine

En este episodio de nuestro podcast de cine conversamos sobre “You Were Never Really Here” de Lynne Ramsay y de “A Ghost Story” de David Lowery, ambas de 2017. Para terminar, y como siempre, algunas recomendaciones de buenas películas para ver.

SPOTIFY:

APPLE PODCASTS:

YOUTUBE:

RADIO PUBLIC: