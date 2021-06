Podcast Cine HumoNegro – Episodio 83

En este episodio de nuestro podcast de cine, conversamos sobre una película propuesta por Pablo Moya: “The War of the Roses” (La Guerra de los Roses) de Danny DeVito, protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. Para terminar, algunas recomendaciones personales de películas y series para ver.

