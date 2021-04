Podcast Cine HumoNegro – Episodio 75

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos el disco de aniversario “Sticky Fingers” de The Rolling Stones. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de David Bowie, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Tonic Immobility” de Tomahawk, “Roadrunner: New Light, New Machine” de BROCKHAMPTON y “G_d’s Pee AT STATE’S END!” de Godspeed You! Black Emperor.