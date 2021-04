Podcast Cine HumoNegro – Episodio 74

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Figure 8” de Elliott Smith, “Mali Music” de Damon Albarn y “Temple Of The Dog” de Temple Of The Dog. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Led Zeppelin, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Kinich Ahau” de Conchalí Big Band, “Promises” de Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra e “Is 4 Lovers” de Death From Above 1979.