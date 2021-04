Podcast Cine HumoNegro – Episodio 73

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Smash” de The Offspring, “The English Riviera” de Metronomy y “Paramore” de Paramore. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Nirvana, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Dream Weapon” de Genghis Tron, “The Art Of Losing” de The Anchoress y “Chemtrails Over The Country Club” de Lana Del Rey.