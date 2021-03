Podcast Cine HumoNegro – Episodio 71

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Overkill” de Motörhead, “Madvillainy” de Madvillain e “Histoire de Melody Nelson” de Serge Gainsbourg. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Nick Cave & The Bad Seeds, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “L.W.” de King Gizzard & The Lizard Wizard, “As Days Get Dark” de Arab Strap y “A Magnificent Day For An Exorcism” de th1rt3en.