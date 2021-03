Podcast Cine HumoNegro – Episodio 69

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Neon Ballroom” de Silverchair, “The Joshua Tree” de U2 y “Black Love” de The Afghan Whigs. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Franz Ferdinand, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “Little Oblivions” de Julien Baker, “For Those That Wish To Exist” de Architects y “THE FUTURE BITES” de Steven Wilson.