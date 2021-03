Podcast Cine HumoNegro – Episodio 68

Esta semana en nuestro podcast de música, revisamos álbumes de aniversario como “Neon Bible” de Arcade Fire, “Plastic Beach” de Gorillaz y “Collapse Into Now” de R.E.M. Nuestro especial de artista de la semana se centra en la carrera de Lucybell, mientras que en discos nuevos conversamos sobre “As The Love Continues” de Mogwai, “For The First Time” de Black Country, New Road e “Ignorance” de The Weather Station.