Philip Selway de Radiohead: “Queremos volver a Sudamérica, pero no hay nada concreto por el momento”

En tiempos donde los excesos priman, el minimalismo es algo que de alguna u otra forma logra resaltar. Esa premisa es perfectamente aplicable a Cigarettes After Sex, proyecto liderado por el músico Greg Gonzalez, quienes con una escueta discografía han logrado amasar una popularidad apabullante, que los tiene siendo parte de cuanto festival internacional se desarrolle alrededor del globo. Con un especial cuidado en lo íntimo y humano del amor, la banda acaba de lanzar un álbum homónimo que se transformó automáticamente en uno de los trabajos más destacables de este año.

Dicha calidad y popularidad permitirá que la banda sea uno de los platos fuertes del próximo Festival En Órbita (16 de diciembre en el Planetario de Santiago), donde vendrán a presentar su intenso y apasionado show a nuestro país. Con motivo de promoción para este próximo concierto, Greg Gonzalez, líder de la agrupación, hizo un espacio en plena gira para atendernos al teléfono desde Bélgica, donde conversó sobre el desarrollo de su primer LP, su pasión por el cine, sus películas favoritas de 2017 y sus planes a futuro con la banda, entre otras cosas. Te dejamos a continuación con la entrevista completa a la mente detrás de Cigarettes After Sex.

Hola, Greg, quiero que comencemos hablando de tu álbum debut, “Cigarettes After Sex”, lanzado este año. Tengo entendido que lo grabaste en 2015, ¿no es así?

Si; de hecho, hice la mayoría en diciembre de 2015, a excepción de la canción “Each Time You Fall In Love”, que fue grabada en abril del año siguiente. La mayoría de las canciones que se completaron en 2015 estaban listas de antes, pero fueron grabadas en ese momento.

¿Por qué esperaste tanto para lanzar el álbum si ya estaba listo?

Lo qué pasó fue que por el EP comenzamos a ganar popularidad, así que tocamos bastante gracias a él. Fuimos generando una química con la que era necesario grabar, para capturar cómo estábamos sonando. El punto fue que esa popularidad nos terminó atrapando finalmente y no parábamos de girar, es por eso que todo se fue retrasando. No podíamos terminar el álbum porque estábamos muy ocupados girando. Además, estábamos hablando con diferentes sellos, decidiendo cuál era la mejor opción para tomar, entre otras cosas. Tomó un tiempo para encontrar la mejor decisión, pero valió la pena para ser fieles a lo que buscábamos. La composición no fue un problema porque todas las canciones estaban siendo tocadas en vivo, pero necesitábamos todo ese tiempo para que el trabajo que hicimos fuera el mejor posible.

Vienes a Sudamérica por primera vez, donde tocarás en algunos festivales de la región. ¿Qué sabias de este lado del continente antes de venir?

Es genial poder tocar allá. Sudamérica siempre fue muy atractivo para mí, ya que estoy al tanto de sus hermosos paisajes y, por supuesto, del público. El hecho de que por fin vamos ahora me tiene muy entusiasmado, es genial que estén interesados en nuestra música y que nos permitan tocarla para ustedes. Sé que el público siente la música allá, ya sea Chile, Argentina o Brasil, todos son muy apasionados.

Considerando que aquí en Santiago estarás tocando en el Festival En Órbita, ¿cómo adaptas el carácter íntimo de tu música a escenarios más abiertos y concurridos?

Si, creo que tocar la música es algo simple, la diferencia viene de la mano con la audiencia, ellos deciden si el show es más intenso, más calmo o más rudo. Me parece genial que sea el público quien le da el sentido al show, así pueden participar de la experiencia. Tengo entendido que allá son muy apasionados, espero que disfruten las canciones, las canten y lo pasen muy bien. Hemos tocado frente a públicos de todo tipo, a veces todos cantan, otras veces algunos bailan, o también sólo miran sin hacer nada. Es genial que el público demuestre lo que siente, eso nos motiva sobre el escenario.

¿Te gusta tocar en festivales o prefieres los lugares más cerrados?

La verdad es que prefiero los lugares cerrados, lo disfruto más cuando el show es nuestro, podemos salirnos de lo planeado y controlamos más la duración de nuestra presentación. Nuestra música es más para la noche, según yo, así que estar en un festival y tocar de día no ayuda mucho a que las canciones se sientan como deben. Claramente eso no es siempre, a veces hay festivales en que el show es genial, el público es muy poderoso y lo pasamos bien. Hay distintas maneras, pero diría que disfruto más nuestros propios shows que la mayoría de los festivales, pese a que en ellos se pasa muy bien igualmente.

Quisiera preguntarte sobre los aspectos visuales de tu show, ¿te encargas de todo por tu cuenta o trabajas en conjunto con algún colaborador?

Si, trabajamos con gente externa a veces, pero sólo para temas de iluminación y sonido. En cuanto a las visuales, yo me encargo de eso, escogiendo cosas que van acorde a la música que tocamos o que pienso que se verían geniales de fondo. A veces uso partes de películas que me recuerdan a cosas, y así, como todos lo hacen, selecciono lo que me gusta y lo incorporo.

Greg, sé que eres muy apasionado por el séptimo arte, ya que trabajaste en un cine por varios años. ¿Por qué elegiste irte por el camino de la música en vez de ser cineasta?

(Risas) Creo que fue porque era más fácil para mí cuando niño el hacer música. Desde temprana edad comencé a componer y tocar en bandas, era más fácil acceder a un instrumento que a una cámara, por ende, fue una cosa natural. Además de que las películas contaban con todo un aspecto técnico que es más difícil de aprender. Siento que en ambas cosas es esencial expresar tu mirada de las cosas hacia las otras personas, ya sea como músico o como cineasta debes tener claro qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer. Quizás en el momento me sentí más preparado para ser lo primero, es algo que se dio simplemente sin pensarlo mucho.

¿Te inspiras en algunas películas cuando haces música?

Si, todo el tiempo. Las canciones que hago siempre tendrán que ver con lo que estoy viendo en el momento. Muchas de las canciones y muchos de los sentimientos involucrados en este disco tienen que ver con ciertas películas que son importantes en mi vida. Hay cosas por las que me apasioné mucho y fue muy divertido traerlas a la música, eso es lo bueno cuando se trata de incorporar ambas artes.

Ahora que estás de gira, ¿sigues teniendo tiempo para ir al cine?

No muy seguido, de hecho, creo que lo más difícil al estar de gira es ir a ver películas. El camino al cine, la duración de la película y todo el proceso es algo que acumula una cantidad de horas que difícilmente tenemos libres. Creo que la última vez que fui estábamos en Nueva York, y eso que tuvimos suerte. Imagínate en un país extranjero, ahí es mucho más difícil porque no siempre se encuentran en mi idioma, ahí ya no hay mucho que hacer (risas).

¿Hay alguna película favorita para ti este año?

He visto algunas buenas películas este año, que me han impactado muchísimo. Creo que la mejor película que he visto este año –aunque no estoy totalmente seguro de que sea de este año porque la vi en enero– fue “Paterson” (Jim Jarmusch, 2016), que trata sobre la vida de un conductor de autobús de Nueva Jersey. Encontré que la forma en que se expone la historia es realmente interesante y única, se desarrolla de una manera que pocas veces he visto antes. Otra de las mejores que vi este año fue “Blade Runner 2049” (Denis Villeneuve, 2017), que fue hecha de una manera realmente hermosa, tiene una cinematografía absolutamente sorprendente, con una composición maravillosa. Sin duda recomendaría esas dos, para que les pongan atención.

¿Te gustaría involucrarte en un proyecto cinematográfico a futuro? ¿Quizás un soundtrack o algo por el estilo?

Si, me encantaría, es algo que llevo pensando desde hace tiempo. He hablado con algunos amigos directores por aquí y por allá, viendo qué podríamos hacer, porque sin duda es algo en lo que trabajaré en algún punto.

Greg, hay un dicho que reza “tienes toda la vida para realizar tu primer disco, pero sólo unos meses para componer el segundo”. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te has puesto a pensar en el futuro de la banda?

Si, eso es demasiado cierto (risas). Creo que lo que me dices cobra sentido al pensar en nuestro álbum, porque es como una compilación de todo el trabajo realizado durante toda mi vida. El primer EP representó el resultado final de cinco años de escribir canciones, lo que se perfeccionó en el álbum, que cuenta con algunas cosas nuevas también o lo que reescribí durante ese periodo. En el EP incluso hay cosas que compusimos muy cercanas a la fecha de lanzamiento. Es interesante lo que me planteas, he estado componiendo por tanto tiempo que siento que podría hacer otro álbum fácilmente. Hacer las canciones, lanzarlas de manera online, luego sacarlas en un disco o, si no me gusta como suenan, podría rehacerlas a la hora de grabar el álbum. Es importante estar al tanto de lo que sucede, buscar inspiración en cosas nuevas. De hecho, ya tenemos prácticamente listo un nuevo álbum, lo hemos estado trabajando desde hace un tiempo. Si todo sale bien, lo lanzaremos para finales del próximo año.

Muchos artistas graban y graban álbumes sólo para ir de gira, lo que pareciera ser un modelo muy recurrente en la actualidad. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esa fórmula?

Creo que es algo que sucede mucho, grabar el álbum y salir de gira, muchas bandas hacen eso y creo que es un poco aburrido porque torna al disco como mera excusa para salir y hacer shows. Para mí lo importante es hacer algo con calma, que sea de calidad y dure hasta el final de los tiempos. Girar es como una celebración del disco, lo que es importante también, pero el álbum como tal debe ser lo primordial. Con esto pienso en The Beatles, ellos hacían los discos y no giraban porque realmente se enfocaban en la música. Además de ellos, hay un montón de compositores que admiro muchísimo y que no se van de gira nunca. Aún así, disfruto mucho salir de gira con la banda, tocar en distintos lugares y conocer el mundo. Siempre es una experiencia gratificante para mí.

Continuando con la música, ¿hay algún artista que estés escuchando últimamente?

Hay un álbum en el que he estado muy metido últimamente, es de una cantante española llamada Jeanette, que es como de fines de los sesenta o principios de los setenta. Tiene una canción llamada “No Digas Nada”, la escuché el verano pasado y de inmediato se transformó en una de mis cantantes preferidas, realmente se las recomiendo, tiene una voz hermosa.

Bueno, Greg, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres dedicar unas palabras a tus fans en Chile?

Si, claro. Estamos realmente contentos de finalmente tocar en Chile, hemos esperado este momento por bastante tiempo. No puedo esperar para verlos a todos allá y que pasemos un gran momento juntos.

Muchas gracias por tu tiempo, Greg. Nos vemos en el festival.

Nos vemos allá, cuídense mucho. ¡Hasta pronto!